Lanazione.it - Turismo, inaugurato in piazza Stazione il Firenze Welcome Center

Leggi su Lanazione.it

, 13 novembre 2024 – E' statooggi il, il nuovo fulcro dell'accoglienza e dell’informazione turistica onsite die dell’area fiorentina (aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, la domenica dalle 9 alle17,30), completamente allestito e attrezzato con strumentazione digitale aggiornabile in base alla stagionalità o a eventi tematici di rilievo. Il nuovo, si legge in una nota, è completamente accessibile e aperto ai residenti, ai visitatori e ai cityusers nazionali e internazionali. Accanto all’allestimento dello spazio dedicato all’informazione, sono stati realizzati bookshop e caffetteria a completare il sistema di accoglienza. La digitalizzazione e l'interoperabilità in tempo reale con gli altri infopoint cittadini e regionali (grazie al potenziamento del sistema Make Iat), nonché con l’impodi redazione diffusa FeelFlorence, si pone alla base della strategia di promozione turistica del territorio.