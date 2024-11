Bergamonews.it - Spacciava hashish e cocaina nel garage a due passi dalla caserma: arrestato

Seriate. Da alcuni giorni i Carabinieri della Tenenza di Seriate avevano notato un grande via vai di persone accanto alla loro. Giunte in prossimità di un piano interrato adibito a, vi entravano per poi dileguarsi alla svelta. Il tutto lasciava intuire una possibile attività di spaccio di stupefacenti.Non si sbagliavano i carabinieri. Sabato sera (8 novembre) hanno così deciso di appostarsi nei paraggi del, seguendo con discrezione l’ennesimo possibile acquirente. Nei sotterranei, hanno notato che si dirigeva verso un box lasciato aperto. Ad attenderlo, c’era un altro uomo: il proprietario, soggetto già noto ai militari intento a confezionare una dose di.I militari hanno quindi eseguito un’accurata perquisizione che ha permesso di rinvenire nell’auto del proprietario del box due panetti diconfezionati per un peso complessivo di circa 200 grammi, nonché 0.