Liberoquotidiano.it - Sinner, "2 stupidità in 2 secondi": sconcerto a Torino, chi spunta tra il pubblico | Guarda

Duein due. È il commento di un utente su X, di nome Enrico Battista, che ha ripreso sul noto social di Elon Musk due immagini di tifosi durante la partita di martedì, alle Finals di, tra Jannike Taylor Fritz. L'altoatesino si è imposto per due set a zero, vincendo con un doppio 6-4. Manca un solo set da vincere a Jannik, nel match ultimo del girone contro Daniil Medveved (vincente nel secondo turno contro Alex de Minaur), per qualificarsi ufficialmente alle semifinali, ma con un talento così difficile non arrivare all'obiettivo. Sugli spalti, però, il comportamento non è stato esemplare, per lo meno da parte di un tifoso, che durante la partita ha scattato una foto col flash nonostante l'invito dagli organizzatori del torneo del PalaAlpitour di non farlo.