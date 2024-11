Si sottopone ad un intervento di rinoplastica ma ha un malore dopo l’anestesia Agata aveva solo 22 anni Il dottore scelto dopo aver visto un video su Tik Tok… La tragedia a Roma

Leggi su Dayitalianews.com

Una giovane vita è stata spezzata alo scorso 7 novembre.Margaret Spada, una ragazza di appena 22originaria di Lentini, in provincia di Siracusa, è deceduta presso l’ospedale Sant’Eugenio ditre giorni trascorsi in coma. La giovane era giunta nella capitale per sottoporsi a undiin una clinica privata nella zona dell’Eur Laurentina. Tuttavia, quella che doveva essere una procedura di routine si è trasformata in un dramma.L’e le Ultime Ore diIl 4 novembre,lasciato Lentini in compagnia del fidanzato per raggiungereuna serie disu TikTok, la giovane si era convinta che il chirurgo fosse la scelta giusta per il suo. Tuttavia, subitoessere stata sottoposta alha accusato un, ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, dove il suo stato di salute è rapidamente peggiorato.