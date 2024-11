Anteprima24.it - Serie A Futsal, Feldi Eboli: positivo pareggio a Treviso

Tempo di lettura: 3 minutiSe vogliamo considerare la gara nella sua totalità allasta forse un po’ stretto ilsul campo della Came, ma se invece vogliamo soffermarci sull’imbattibilità che continua e sul punto preso su un campo comunque difficile, allora quello ottenuto in Veneto è sicuramente un buon punto alla fin fine per le volpi di mister Antonelli.In una gara che, soprattutto nel primo tempo, è stata dominata a larghi tratti dai rossoblù non si va oltre l‘1-1 con un gol per tempo a decidere la sfida. Infatti, nella prima metà di gara, le occasioni fioccano per laprima con un tiro al volo di Barra, poi con Calderolli che spreca sotto porta imbeccato da una bella giocata di Ugherani, infine Fior compie un miracolo su Venancio. Un vero e proprio assedio, un forcing totale, ma come spesso accade quando poi la palla non entra sono gli altri a segnare e, infatti, la Came colpisce al primo affondo con un bella azione collettiva finalizzata da Perazzetta.