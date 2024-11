Ilnapolista.it - Seirulo, il preparatore-filosofo leggenda del Barça: «La velocità ha un limite, distorce la creatività»

Pacoè uno scienziato rinomato nel mondo dello sport, e si definisce il migliore degli umanisti. El Paìs lo racconta come “fonte inesauribile di conoscenza fin dalla sua carriera come atleta efisico” di allenatori come Valero Ribera, Johan Cruyff e Pep Guardiola. Al Camp Nou è conosciuto come il “druido” perché possiede le chiavi del successo del. È uno dei pochi che non commenta ildi Flick. Non sarebbe oggettivo.“Il calciatore che è alla Masia da più di tre anni mostra qualcosa di speciale nel suo gioco e nel suo modo di relazionarsi. Tutti i ragazzi che sono usciti adesso e si sono distinti in prima squadra, ragazzi che ho conosciuto da bambino quando sono arrivati ??al club, hanno fatto parte del calcio di base e hanno partecipato ad una metodologia che consiste nel credere nel giocatore più che nel gioco.