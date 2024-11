Gqitalia.it - Sally Rooney, oltre il fenomeno editoriale

Ultimamente mi è capitato di notare una ricorrenza inquietante: in qualunque appartamento mi trovassi, c'era almeno una copia di un romanzo di. E non intendo soltanto durante le cene tra trentenni più o meno precari della cultura e più o meno tutti sul pezzo, ma anche nel bilocale insospettabile di una cugina che non usa i social o dai dirimpettai sposati e con figli ai quali mi capita di scroccare spesso un po' di tabacco (sto cercando di smettere, ma i risultati della Roma non mi stanno aiutando). Persino durante l'asta del fantacalcio con gli amici del liceo c'era l'edizione Einaudi di Persone normali a osservarmi mentre costruivo una squadra piena di feticci fumosi e inconsistenti.