Noinotizie.it - Rubate nel 1980 dalla cattedrale di Brindisi, recuperate due placche di argento settecentesche Carabinieri

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dai:Il 13 novembre 2024, alle ore 11:00, nellaSan Giovanni Battista in, idel Comando Tutela Patrimonio Culturale hanno consegnato all’Arcivescovo della Diocesi di– Ostuni, dueinrisalenti al XVIII sec., asportate nel.Nel corso del monitoraggio delle vendite di beni d’arte tramite case d’aste e attività commerciali di settore, idella Sezione Antiquariato del Reparto Operativo TPC individuavano i due preziosi manufatti, presentati nel 2023 in una vendita televisiva, le cui caratteristiche, per tecnica di lavorazione e raffigurazioni religiose, erano riconducibili a oggetti chiesastici e/o istituti di culto e, pertanto, meritevoli di approfondimento.Da preliminari accertamenti investigativi eseguiti attraverso la “Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, il più grande data base di ricerca di opere d’arte in uso aiTPC, si accertava che tali opere corrispondevano alle dueintrafugate nella notte tra il 16 e il 17 dicembreall’interno delladi