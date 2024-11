Zonawrestling.net - Ricochet contro i fan tossici WWE: “Mi avete voltato le spalle senza motivo”

Lo sfogo sui socialha recentemente espresso la sua frustrazione su X (ex Twitter) verso quei fan che lo hanno criticato dopo il suo passaggio in AEW, in una serie di post successivamente eliminati.L’attacco agli ex sostenitori“È davvero divertente come molte persone mi amassero quando ero sotto l’egida della WWE ma nel momento in cui passo a un’altra compagnia mi voltano le, perché? Non lo capisco, sono ancora la stessa persona che ero dentro e fuori dalla WWE, chi diavolo siete voi?”, ha scritto l’atleta.La difesa di Samantha IrvinIl wrestler high-flying ha anche criticato la “tà” dei social media, sottolineando come questa abbia colpito non solo lui ma anche sua moglie Samantha Irvin: “Questa app è così piena dei più stupidi idioti dal cervello marcio (fan sfegatati WWE) che sto seriamente considerando di lasciarla.