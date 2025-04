Oltre il green nasce una nuova era del golf firmata Jordan

Dai primi colpi al driving range fino all'ultima buca del percorso, dalla zona di pratica al green finale: le nuove Jordan Brand Air Rev nascono all'insegna della grandezza, pensate per offrire una falcata stabile e potente che migliora il gioco di ogni golfista. Il nuovo modello introduce l'innovativa tecnologia Flight Lock, un sistema di contenimento personalizzabile che prepara giocatori di ogni livello e intensità al successo, colpo dopo colpo. "Il futuro del golf non è legato al suo passato," afferma Michael Jordan. "Per la nuova generazione è qualcosa di più audace, più moderno. Jordan Brand golf unisce performance, innovazione e stile iconico per costruire un futuro in cui siano i giocatori — non la tradizione — a definire ciò che verrà.

