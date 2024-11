Game-experience.it - Red Dead Redemption, la recensione della conversione PC

Parlare di Rockstar Games vuol dire avere a che fare con una software house che, nel giro di quasi trenta anni, ha rivoluzionato il modo di concepire i giochi action, regalandoci a cadenza periodica gemme indimenticabili. Che si parli di Grand Theft Auto, di Bully o del qui presente Red, la eco lasciata dai sopraccitati titoli non accenna a spegnersi, anche a decine di anni dai rispettivi day one originali. Rockstar Games, però, in perfetta guisa Dr. Jekyll e Mr. Hyde ha un gemello malvagio, capace di rilasciare prodotti al limitedecenza, o di mungere all’infinito gli utenti con continue riproposizioni di titoli di successo. Vi diciamo subito, pur con le dovute proporzioni, che il porting di Redper PC è ascrivibile a quest’ultima categoria. Ma scopriamone di più, con la nostradi Red, versione PC.