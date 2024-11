Sport.quotidiano.net - Promozione, prima vittoria del Vismara nell’ impianto restaurato. "Dedicato a chi non ha mai mollato»

Incomanda la Fermignanese, con tre punti in più della Jesina. È salita al terzo posto il(a – 5 dalla capolista). Dopo 10 partite tra la vetta e la coda, dove stazionano il Lunano e l’Appignanese, la differenza è di 16 punti. Quartastagionale per ilcon il Sassoferrato Genga. "I ragazzi hanno disputato una gran bella partita – dice mister Fulgini – con intensità e qualità, allauscita sul nuovo, dedicata in primis a tutte le persone che hanno lavorato e che continuano a lavorare per questa società con a capo il presidente Parlani. Con il loro impegno si sono rialzati da una situazione a dir poco complicata e difficilissima e hanno permesso tutto questo". Secondaconsecutiva e laesterna per il Gabicce Gradara. Sei punti che rilanciano il club del presidente Marsili, ora al sesto posto con Biagio Nazzaro e Villa San Martino (14 punti).