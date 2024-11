Perquisizioni in Campidoglio, indagini su appalti per lavori stradali e fondi Giubileo

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 13 novembre 2024 – Sono in corso una serie dida parte della Guardia di finanza, anche in: i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione di questa Procura della Repubblica, hanno infatti dato esecuzione a decreti di perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro nei confronti di diversi soggetti indagati, a vario titolo, per le ipotesi di associazione per delinquere, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio.Le vicende riguardano presunti episodi corruttivi e fraudolenti posti in essere in fase di aggiudicazione ed esecuzione dibanditi nel settore della manutenzione e rifacimento del manto stradale, da Roma Capitale e ASTRAL – Azienda Strade Lazio S.