Perché cantanti politici e testate stanno abbandonando X | “Vi invitiamo a fare lo stesso”

Stare o non stare su X ora è una dichiarazione politica e abbandonare la piattaforma è una forma di protesta contro la strumentalizzazione dei social. L'esodo, in realtà, è iniziato da tempo. A dare l'ultima spinta sono state le elezioni americane, Musk infatti ha usato X come una vetrina per supportare il partito repubblicano e conquistare un posto d'onore al tavolo di Trump.