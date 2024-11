Oasport.it - Pallamano: Sassari vince il recupero e raggiunge Conversano in testa alla Serie A Gold

Leggi su Oasport.it

Ladi, dopo lo spazio lasciatonazionale italiana per l’inizio del percorso di qualificazione agli Europei 2026, che ha visto gli azzurri raccogliere una sconfitta (31-30 in Spagna) e una vittoria (31-30 in casa contro la Serbia, al termine di una partita incredibile), è tornata di scena.In uno dei recuperi infrasettimanali previsti infatti,ha battuto in trasferta Fasano con lo score di 27-29 cogliendo dei punti importantissimi per la sua classifica.Con queste due lunghezze infatti, i sardi sono balzati ingraduatoriando ila quota 18, mentre il Cassano Magnago tallona la vetta a 17, con il Teamnetwork Albatro a 16.La stagione regolare della2024-2025 tornerà, con la sua 11esima giornata, nel fine settimana: tutti i match si disputeranno sabato 16 novembre.