Lanazione.it - Palazzo Carbonati, Bertelli dà il via al restyling

Arezzo, 13 novembre 2024 – Fermento in via degli Albergotti. È partito infatti il cantiere di. Gli operai incaricati da Patrizio, nuovo proprietario della ex Procura, sono al lavoro da alcuni giorni. Obiettivo sistemare le coperture esterne, i ponteggi e mettere in sicurezza il perimetro dell’immobile. Gli addetti dovranno nel giro di qualche giorno, una settimana forse, sostituire i vecchi pannelli a copertura delle impalcature e migliorare sicurezza e colpo d’occhio. Una sistemazione solo esterna, anche al tetto in vista dell’avvio della Città di Natale e del grande afflusso di visitatori atteso nella parte alta del centro storico. Un intervento lampo, quindi la sospensione dei lavori per le feste, per poi far partire il cantiere vero e proprio con l’inizio dell’anno nuovo.