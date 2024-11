Gaeta.it - Operazione di sicurezza a Primavalle: controlli e arresti per contrastare spaccio e reati

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel pomeriggio di ieri, il quartiere diha visto un’intensadella Polizia di Stato, finalizzata a garantire maggioreai cittadini. Questo intervento rientra in una strategia più ampia della Questura di Roma, mirata a intensificare iin vista dell’Anno Santo, un periodo atteso in città, che attrarrà turisti e visitatori.La task force in azioneL’ha coinvolto diverse forze dell’ordine, tra cui agenti del XIV Distretto, la Divisione Amministrativa, la Polizia Stradale, il Reparto Prevenzione Crimine, l’U.P.G.S.P., e la Guardia di Finanza. Questa coha permesso una mobilitazione efficace, sostenuta anche dall’ausilio delle unità cinofile. La Task Force ha eseguitoapprofonditi in diverse aree del quartiere, organizzando posti di controllo strategici per affrontare il fenomeno della microcriminalità.