Nuovo progetto dell'Asl Napoli 3: sostegno a 7.000 persone in difficoltà economica e sanitaria

Facebook WhatsAppTwitter L’Asl3 Sud ha avviato un’iniziativa denominata “Equità in salute”, con l’intento di assistere circa 7.000 individui che soffrono dieconomiche e sociali nel territorio. Questo programma si configura come una risposta concreta alla crescente rinuncia a cure mediche che colpisce moltea causa di problemi economici. Con una popolazione complessiva di 1,2 milioni di abitanti, l’Asl si propone di garantire l’accesso a servizi sanitari essenziali, mirando a ridurre il divario in termini di salute e benessere.L’obiettivo dele il suo impattoIl“Equità in salute” nasce dalla necessità di affrontare la gravosa situazione di coloro che non hanno la possibilità di accedere a trattamenti medici per via di limitazioni economiche.