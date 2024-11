Nuoto | domani via agli Assoluti di Riccione presenti Martinenghi Quadarella e Pilato

Leggi su Sportface.it

, lunedì 14 novembre prenderanno il via gliinvernali in vasca corta. Tre giorni di gare in cui 541 atleti cercheranno di staccare il pass per la qualificazione ai Mondiali in vasca corta di Budapest (10-15 dicembre). Presente l’oro olimpico nei 100 rana Nicolò, mentre non ci sarà l’oro nei 100 dorso Thomas Ceccon. In acqua anche Simona, iscritta nei 200, 400, 800 e 1500 stile e nei 400 misti, e Benedetta, che gareggerà nei 50, 100 e 200 rana. “Siamo ormai entrati nel vivo di questa nuova stagione agonistica. L’attività di inizio stagione è cadenzata da vari meeting in vasca corta che sono organizzati in tutta Italia. Questa prima parte della stagione è finalizzata alla preparazione del Mondiale di vasca corta. Ho visto anche un buon movimento nei 200 stile libero femminile con una Toma competitiva anche nella distanza doppia dopo aver registrato il personale nei cento metri.