Lapresse.it - Neve nel deserto dell’Arabia Saudita: i cammelli sul manto imbiancato

per la prima volta nelin Arabia. Le straordinarie immagini stanno facendo il giro del web: mostranoe jeep che si muovono su un insolito. ??? Saudi Arabian desert covered in snowThis is the first time in history that the desert has been covered in snow, as temperatures there rarely drop to such levels.A severe hail storm also raged there recently. pic.twitter.com/4wjSaaRMfo— Nurlan Mededov (@mededovnurlan) November 3, 2024L’allertaL’allertain questi giorni riguarda anche l’Italia, dove sulle Alpi sono arrivati già i primi fiocchi in questi giorni. “Questa è la prima volta nella storia che ilè stato coperto di, poiché le temperature lì raramente scendono a livelli così bassi. Di recente si è anche abbattuta una violenta tempesta di grandine”, si legge nel tweet di un giornalista che posta le immagini relative alla nevicata.