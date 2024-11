Lanazione.it - Moda, la protesta e le paure dei lavoratori: “Temiamo i licenziamenti, ci sentiamo abbandonati”

Firenze, 13 novembre 2024 – “Non vogliamo essere lasciati soli, rischiamo di perdere il lavoro e le istituzioni non possono restare con le mani in mano”. Sofia Lodice è una giovane lavoratrice in una fabbrica di pelletteria e da un mese è in cassa integrazione. Con in mano una delle tante bandiere dei sindacati, innalzate davanti alla prefettura di Firenze, Sofiaper la mancata tutela di un settore a rischio, quello della, che da mesi sta subendo un grave calo del lavoro. “Temo per il mio futuro. Il made in Italy non può morire, porta un grosso valore al paese, sia al livello economico che di immagine”., la manifestazione deidel comparto in crisi / Foto Non è diversa la storia di Stefania Gennari. Anche lei in cassa integrazione, anche lei con la paura di perdere il proprio posto di lavoro.