Zonawrestling.net - MLW: Eric Bischoff annuncia un altro match tra ex-WWE

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

La scelta della MLW di affidare ala gestione creativa del suo prossimo show ha fatto discutere: nata quasi come una boutade, ora la presenza dell’ex GM di Nitro e RAW è diventato il punto focale di One Shot, lo show che si terrà il prossimo 5 dicembre alla Melrose Ballroom. E dopo l’annuncio del primo, che vedrà Donovan Dijak sfidare Matt Riddle, ecco che anche il secondo incontroto vedrà di fronte due vecchie conoscenze della WWE.In palio il titolo dei pesi mesi MLWL’annuncio è arrivato su X: Místico, attuale campione dei pesi medi MLW che ha lottato tra il 2011 e il 2014 come Sin Cara in WWE, difenderà la sua cintura contro Trevor Lee, l’ex Cameron Grimes. Per Lee si tratta del debutto in MLW e l’opportunità di vincere un titolo alla sua prima apparizione, per giunta contro una leggenda della lucha libre come Místico è senz’molto allettante.