Ilgiorno.it - Missaglia, 7 kg di droga etichettata nel freezer: arrestato 34enne

(Lecco), 13 novembre 2024 – Sette chili di hashish nel congelatore di casa. A nascondere lanelera un italiano di 34 anni che abita a. Lo hannogli agenti della Polizia di Stato a Milano. I poliziotti della Volanti lo hanno intercettato tra via Bisceglie e via Lorenteggio. Lui era a bordo della sua Vw Golf, fermo in colonna davanti a loro. Sembrava agitato, continuava a chinarsi e guardare sotto il sedile del passeggero, come per controllare qualcosa, per poi rialzarsi e guardare gli agenti: un atteggiamento equivoco, anzi sospetto. Non si sbagliavano: lo hanno fermato, controllato e sotto il sedile del passeggero dove continuava a controllare hanno trovato mezzo etto di hashish, un bilancino elettronico e 21mila euro in contanti. Dall'auto in strada, la perquisizione si è spostata a, a casa del, dove, infilati nel congelatore appunto, c'erano altri 7 chili di hashish.