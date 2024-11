Lanazione.it - Minaccia di lanciarsi dal settimo piano: donna salvata dalla polizia

La Spezia, 13 novembre 2024 – Poliziotti riescono a salvare unadi 80 anni impedendole che si togliesse la vita. Questa mattina mercoledì 13 novembre la sala operativa della Questura della Spezia, è stata allertata da alcuni passanti che hanno notato una signora seduta in modo precario sul parapetto di un balcone aldi un palazzo. I poliziotti giunti sul posto, dapprima hanno isolato la zona evitando l’accesso ad estranei, poi raggiunto il balcone dell’appartamento adiacente, hanno cercato un dialogo con l’80enne in preda ad una crisi di pianto ed in stato confusionale. Mentre due agenti, con una specifica esperienza di negoziazione in interventi critici, sono riusciti con estrema empatia ad instaurare un contatto con laconquistando la sua fiducia, gli altri due sono entrati nell’abitazione sino a raggiungere l’anziana e con prontezza ed abilità, a metterla al sicuro all’interno della casa dove è stata poi assistita da personale medico.