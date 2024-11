Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, ATP Finals 2024 in DIRETTA: iniziato il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ALCARAZ-RUBLEVLADI ZVEREV-RUUD DALLE 20.3018:08 Tre precedenti, guidano gli azzurri per 2-1, tra cui la finale di Halle. L’ultimo l’hanno vinto i tedeschi sull’hard degli US Open, quest’anno.Giocatori in campo!17:56 Gli azzurri dovranno poi affrontare i lanciati Arevalo/Pavic, mentre i tedeschi se la vedranno con Bopanna/Ebden. E’ quindi molto probabile che si assista ad un arrivo in volata, tipico delle. Vincessero oggi,non sarebbero comunque qualificati, in quanto potrebbe essere deleteria una eventuale sconfitta venerdì.1/0 2/0 12/51/0 2/0 12/7Arevalo/Pavic 1/1 2/2 25/20Bopanna/Ebden eliminati 0/2 0/4 15/2517:45 La Partita tra gli azzurri e i tedeschi non vale la qualificazione per i nostri, ma è di fatto unpoint per avere il passaggio del turno in pugno poi nel Day 3.