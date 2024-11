Ilfattoquotidiano.it - La Turchia interrompe tutte le relazioni con Israele. Erdogan: “Siamo il Paese che ha reagito più forte alle atrocità israeliane”

Lachiudeleconin risposta ai continui attacchi di Tel Aviv contro Gaza. Ad affermarlo è lo stesso presidente turco, Recep Tayyip, parlando con i cronisti di Ankara sul volo di ritorno dalla sua sua visita in Arabia Saudita ed Azerbaigian: “Noi abbiamo attualmente interrotto lecon. Al momento non abbiamo alcun rapporto cone non abbiamo adottato alcuna misura per migliorare questein futuro”, ha sottolineato.A maggio Ankara aveva già annunciato il blocco dei rapporti commerciali con lo Stato ebraico. “Ilche hapiùnel mondo e ha compiuto il passo più concreto su questo tema è senza dubbio la”, ha aggiunto ancora, come riportato da Anadolu. Secondo“fino a quando continuerà l’invio di armi,sarà ancora più aggressivo”.