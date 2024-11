Ilfoglio.it - La tolleranza in età moderna

Leggi su Ilfoglio.it

Un libro giusto per i tempi che corrono. Mentre i fanatismi religiosi continuano a mietere vittime, il mondo occidentale si trova stretto, quasi soffocato, tra una destra reazionaria, nazionalista e xenofoba, spesso impegnata a stigmatizzare stranieri e disabili, e una sinistra protagonista di una identity politics tesa a respingere tutto ciò che non aderisce ai propri canoni identitari. Sembra emergere, oggi più di ieri, una difficoltà ad accogliere l’altro, quasi un rifiuto del diverso che porta a rinchiudersi appunto nel recinto della propria presunta identità: un’identità che proprio nella sua incapacità di confrontarsi con l’altro in modo accogliente e dialogante mostra tutta la propria fragilità. Questa storia dellain età, scritta da Lucia Felici e Girolamo Imbruglia riporta al centro del dibattito i valori della secolarizzazione e più in generale l’universalismo dei diritti umani di matrice illuminista, ricordando a tutti noi attraverso quali e quante violenze e spargimenti di sangue è dovuta passare la società occidentale prima di approdare ai princìpi dellareligiosa e politica per farne la base di una pacifica convivenza civile.