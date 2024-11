Lanazione.it - La Ginnastica Petrarca è quinta al campionato Italiano allievi di artistica maschile

Arezzo, 13 novembre 2024 – Un quinto posto nazionale per laalle finali dela Squadre di. Il prestigioso traguardo è stato raggiunto da Alessandro Ferrini e Cristian Materazzi che, nati nel 2015 e impegnati nella categoriaGold3, hanno gareggiato con coetanei dell’intera penisola in un programma completo tra tutti gli esercizi della disciplina, dimostrando la tecnica e il carattere per piazzarsi ai piani alti della classifica. Il cammino dei due ginnasti, allenati da Anna Piazza e Jacopo Pineschi, aveva trovato le prime soddisfazioni con la vittoria nell’ultima prova delregionale che aveva aperto le porte per accedere alla fase nazionale e per poter così rientrare nella ristretta cerchia di venticinque squadre in corsa per il tricolore.