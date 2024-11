Quotidiano.net - Influenza aviaria, preoccupa il primo caso umano in Canada: giovane in condizioni critiche. Ignota la fonte del contagio. “Tragico sviluppo”

Milano, 13 novembre 2024 – Undiin, del quale, al momento, non si conosce, l’origine. La notizia delnella provincia canadese della British Columbia è stata ufficializzata dai vertici sanitari sabato 9 novembre, ma ieri si è saputo che il paziente, un adolescente ricoverato al BC Children's Hospital di Vancouver, è in. Il test risultato positivo all'H5 è ora in fase di conferma in un grande laboratorio governativo. Si tratta delnoto nel Paese nordamericano. C'era stato unnel 2014, ma correlato a viaggi. I sintomi e le cure L'epidemiologa e funzionaria sanitaria della provincia Bonnie Henry ha però spiegato che si presume che il virus sia H5N1 perché nella provincia circola. Per ilpaziente i primi sintomi, che si sono manifestati una settimana prima del ricovero, sono stati congiuntivite, febbre e tosse, ha elencato l'esperta.