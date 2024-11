Terzotemponapoli.com - Il Napoli e non solo: parla Mauro Meluso

L’ex direttore sportivo delha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb. Di seguito le sue dichiarazioni.“La Roma? Stanno facendo errori su errori. Ho sentito l’intervista di Ghisolfi cheva in francese, siamo in Italia: o siitaliano o la lingua internazionale che è l’inglese. Non esiste fare un’intervista in francese con il traduttore. E non si può fare un triennale a De Rossi per poi mandarlo via dopo poche partite. Servirebbe un po’ di managerialità italiana”.Ranieri è l’uomo giusto?“Ci vuole una persona di grande spessore umano, tecnico e di personalità. Ranieri incarna tutte queste caratteristiche. Però i traghettatori in queste piazze rischiano di non rivelarsi scelte esatte. Investirei Ranieri di un ruolo più importante rispetto a quello di traghettatore”.