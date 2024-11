Sport.quotidiano.net - Il lutto. Addio a Luigi Cignani. Canarino nel 1960

Voleva fare il centravanti Pier, deceduto nei giorni scorsi all’età di 83 anni, ma sulla sua strada incrociò Ugo Tomeazzi, che nel torneo cadetto 1959-60, quando avevano entrambi vent’anni, si mise prepotentemente in luce realizzando 11 reti, che gli valsero l’azzurro per i Giochi Olimpici di Roma e il trasferimento all’Inter che lo girò subito al Torino.alla prima di campionato, nella sconfitta per 2-1 sul campo del Lecco aveva firmato la rete del Modena, ma poi con l’ingresso di Tomeazzi fu costretto a emigrare nei ruoli di ala o di interno, realizzando altre due reti, a Novara, nella sconfitta per 4-1, e a Como, quando finì 1-1. Le sue tre reti, come le undici di Tomeazzi, non bastarono a salvare il Modena dalla retrocessione in C.era approdato in gialloblù nell’annata 1956-57 prelevato dal Predappio, dove era nato, e se ne andò nel novembre del, dopo 22 presenze e 3 reti all’attivo quando fu ceduto in prestito al Simmenthal Monza, in serie B.