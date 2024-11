Ilfattoquotidiano.it - “Hai tenuto la tua ragazza segregata per 8 anni!”: Stefano e Alfonso si accendono al Grande Fratello. Poi l’accusa a Federica: “Hai baciato due ragazzi”

Ora è davvero ufficiale:Tediosi è un nuovo concorrente del. L’annuncio è arrivato durante la diretta di ieri, 12 novembre, nella quale l’ex tentatore, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.Se, dunque, il clima era già di per sé rovente, considerando l’addio di Enzo Paolo Turchi e la situazione sentimentale di Shaila e Lorenzo, ecco che l’arrivo diè pronto a sconquassare i piani di alcuni inquilini, su tutti i suoi ‘colleghi’ dell’isola delle tentazioni. Il nuovo concorrente, infatti, ha avuto una frequentazione conPetagna subito dopo la fine del reality condotto da Filippo Bisciglia, ma non hanno ancora ufficializzato la loro relazione. A completare il trio è, che non ha preso benissimo l’arrivo di Tediosi, con cui dovrà condividere la casa insieme anche alla sua ex fidanzata