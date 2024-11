G7 turismo a Firenze la protesta | Speculazione in corso

Leggi su Corrieretoscano.it

– G7, la: “in”G7al via mercoledì 13 novembre presieduto da ministra Santanchè, flash mob didi attivisti di ‘Salviamo’. Striscioni ‘muore diselvaggio e’ e ‘in’ e fumogeni.Un flash mob in piazza Santa Maria Soprarno, a due passi da Ponte Vecchio, con una ventina di attivisti di ‘Salviamo’.“E’ il nostro non benvenuto ai sette grandi del pianeta”, dicono gli organizzatori. “Conosciamo bene agli effetti delmotore di crescita economica. L’overtourism ha portato a un’espansione incontrollata degli affitti brevi, l’impennata dei costi immobiliari e di affitto, la svendita di patrimonio pubblico”.Lo striscione ‘in’ accompagnerà altre iniziative di ‘Salviamo’ per viverci dopo anche il blitz del fine settimana con gli adesivi sulle keybox degli appartamenti destinati agli affitti turistici.