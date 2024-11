Zonawrestling.net - FOTO: Okada della AEW diventa padre per la seconda volta

Kazuchikae sua moglie Suzuko Mimori, cantante e doppiatrice, hanno recentemente dato il benvenuto al loro secondo figlio. La coppia, che si è sposata nell’aprile 2019, ha ora due maschi, dopo la nascita del primogenito nell’agosto 2022.L’annuncio di MimoriMimori ha dato la notizia tramite Instagram stories, condividendo la sua esperienza di parto negli Stati Uniti: “Abbiamo dato alla luce il nostro secondo figlio! Poiché eravamo in un paese straniero non familiare per la gravidanza e il parto, abbiamo deciso di annunciarlo dopo che fosse nato sano e salvo! Il travaglio è stato breve e si è svolto senza problemi”.Un’esperienza positiva“Per fortuna c’era un’infermiera giapponese di turno in quel momento ed è stata assegnata a noi! Siamo stati super fortunati. Abbiamo potuto sperimentare l’assistenza al parto sia del Giappone che dell’America, è stato interessante! Proprio come con il nostro primo figlio, siamo così grati per l’assistenza medica di alta qualità qui”, ha aggiunto Mimori.