Gaeta.it - Federica Pellegrini entra nel consiglio della Fondazione dedicata a Giulia Cecchettin: impegno contro la violenza di genere

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, l’ex nuotatrice italiana pluricampionessa, ha recentemente ufficializzato il suo ingresso neldi amministrazioneper, un’organizzazione creata da Ginoin memoriafiglia, tragicamente scomparsa. Laha deciso di unirsi a questa causa, focalizzandosi sulla lottaladie la discriminazione. Un passo significativo, soprattutto considerando il contesto sociale attuale in cui tali problematiche sono ancora molto presenti.L’dilaDurante un’intervista rilasciata al ‘Corriere del Veneto‘,ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla crescentetra i giovani. “Temo di non scorgere nei ragazzi il germe, come è stato per Filippo Turetta,” ha dichiarato l’ex campionessa.