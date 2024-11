Fabbriche di Intelligenza Artificiale | prime 7 proposte a Bruxelles c’è anche l’Italia

Leggi su Ildenaro.it

Sono state presentate nell’ambito dell’impresa comune EuroHpc (JU), che gestisce il bando annunciato a settembre 2024, lesetteper ledi(AI). “Questedi AI creeranno un fiorente ecosistema europeo per la formazione di modelli di AI avanzati e lo sviluppo di soluzioni di AI. Saranno costruite attorno alla rete di supercomputer europei di calcolo ad alte prestazioni (Hpc) di livello mondiale dell’Ue e riuniranno gli ingredienti chiave per il successo nell’AI: potenza di calcolo, dati e talento. Ledi AI aumenteranno sostanzialmente la potenza di calcolo disponibile per l’AI in Europa. Saranno interconnesse e disponibili per le startup, l’industria e i ricercatori europei di AI”, commenta la Commissione europea. Le setteper costruire una fabbrica di AI attorno a un supercomputer esistente o nuovo adattato alle esigenze di AI sono state presentate da 15 Stati membri e da due Stati partecipanti associati: Finlandia (insieme alla partecipazione di Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Norvegia e Polonia), Lussemburgo, Svezia, Germania, Italia (insieme alla partecipazione di Austria e Slovenia) e Grecia.