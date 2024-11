Tuttivip.it - “Espulsione”. Grande Fratello, guai per Tommaso dopo il ritorno dalla Spagna: bel pasticcio

Nella puntata delandata in onda ieri sera, ildinella Casa ha sollevato non pochi sospetti tra il pubblico.una settimana trascorsa al Gran Hermano in, le dichiarazioni del giovane concorrente hanno colpito gli spettatori più attenti, che si sono interrogati su comepotesse sembrare informato su alcune dinamiche esterne.La sorpresa è arrivata quando, al suo rientro,ha mostrato un interesse improvviso per Mariavittoria, dichiarandosi aperto a un legame più profondo con lei. Solo pochi giorni prima, in, aveva affermato il contrario, dicendo chiaramente di non essere attratto da lei in quel senso. Questo cambiamento repentino ha portato molti a pensare cheabbia avuto modo di conoscere il sentiment del pubblico e i commenti sui social durante la sua uscita.