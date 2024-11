Liberoquotidiano.it - Esposto di FdI sulla Toscana: l'accusa che mette in imbarazzo Giani

La manutenzione del territorio, specie degli alvei e degli argini dei fiumi, come si è visto in alcune zone dell'Emilia Romagna e in, è un presupposto importante di prevenzione a fronte di piogge di grande portata. C'è un sindaco di un piccolo Comune toscano che ha iniziato la sua battaglia di trasparenza ed efficienza sul consorzio di bonifica che comprende il suo territorio. Lui è Michele Giannini, esponente di Fdi che guida la giunta di Fabbriche di Vergemoli (Lucca). E ha inviato unall'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) per accendere un farogestione del Consorzio di Bonifica 1Nord. I consorzi di bonifica, lo ricordiamo, sono enti pubblici economici a base associativa. È la Regionea esercitare attività di indirizzo e controllo su questi enti.