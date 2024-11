Doxa niente regalo di Natale ai figli La povertà è anche emotiva per un decimo degli italiani

Leggi su Ildenaro.it

Undella popolazione italiana secondo l’ultimo rapporto la Caritas vive inassoluta, ma cosa significa davvero essere povero? E’ vedere il cinema come un lusso, aver paura di non poter comprare i regali diper i bambini, evitare gli amici per l’imbarazzo. E’ quello che hanno raccontato alcuni frequentatori dei mercati solidali di Progetto Arca in una ricerca realizzata per i trent’anni della Fondazione e presentata oggi a Palazzo Marino, a Milano. Ogni giorno Fondazione Progetto Arca offre un aiuto concreto a persone senza dimora, famiglie in emergenza economica e abitativa, persone con problemi di dipendenza, migranti in fuga da guerra e. E gli operatori ei volontari osservano ogni giorno – è stato raccontato durante il convegno – quanto laabbia un carattere multidimensionale, che influenza le relazioni sociali e le aspettative sul futuro.