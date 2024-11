Bergamonews.it - Covo, condannato a 16 anni per l’omicidio del suo coinquilino

. È statoin abbreviato a 16di reclusione Khadim Hussain, pakistano di 30, accusato deldi Sajid Ahmad, 29, suo connazionale e.La sentenza è stata emessa mercoledì 13 novembre dal giudice delle udienze preliminari Alessia Solombrino, che ha accolto la richiesta di condanna del pubblico ministero Giampiero Golluccio.La vittima è stata trovata morta nell’appartamento al civico 2 di via Pradone, a, il 20 dicembre 2023, da uno dei suoi 4 conviventi. Ahmad era in salotto, sul pavimento, in un lago di sangue coagulato. Sul suo corpo diverse ferite da arma bianca, due quelle letali: una alla clavicola e l’altra all’altezza del cuore.Il coltello non è mai stato ritrovato, così come non è mai stato determinato il movente del. Si sa solamente che, intorno all’ora di pranzo di quel giorno, i vicini avevano sentito qualcuno litigare.