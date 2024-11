Liberoquotidiano.it - Claudio Ranieri torna alla Roma, ma resta un grave sospetto: cosa scuote la tifoseria

Un clamoroso ritorno, quello di, di nuovo allenatore della. Tocca ancora a lui, che "cancella" il suo ritiro dal calcio (circostanza a cui aveva recentemente aperto in un'intervista) e accetta una sfida difficilissima: per i giallorossi, dopo l'esonero di De Rossi e la disastrosa parentesi di Juric, la stagione è tutta in salita. La scelta diè una mossa a sorpresa dei Friedkin, i contestatissimi americani a capo della "Magica". Una scelta arrivata dopo la fumata nera per Vincenzo Montella e le voci, prima insistenti e poi sfumate, su Roberto Mancini. Ovviamente la piazza giallorossa è esplosa: troppo dolce, troppo bello il ritorno di, un idolo per tutti inisti. Siraveva già allenato la squadra nel 2009-2010, quando sostituì Spalletti e sfiorò un clamoroso scudetto al termine di una forsennata rimonta sull'Inter di Mourinho, dunque nel 2019, quando subentrò a Di Francesco.