Sport.periodicodaily.com - Cipro-Lituania: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 2 della Lega C di Nations League 2024/2025. Le due squadre si affrontano per evitare la retrocessione in Lega D, malgrado i padroni di casa possono permettersi anche un pareggio, mentre gli ospiti devono assolutamente vincere.si giocherà venerdì 15 novembre 2024 alle ore 18 presso l’Aek Arena di Larnaca.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI ciprioti hanno a disposizione due risultati su tre , in virtù della vittoria ottenuta nel match d’andata. Sulla carta la Nazionale di Avgousti parte favorita anche per la maggiore qualità dell’organico.I lituani sono affamati di punti e devono quindi assolutamente vincere avendo totalizzato zero punti. Un’altra sconfitta condannerebbe definitivamente la Nazionale di Jankauskas alla retrocessione in Lega D.