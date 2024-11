Bergamonews.it - Cambio data per lo spettacolo di Gioele Dix al Gavazzeni

Seriate. A seguito di una variazione degli impegni professionali dell’attoreDix lo“Ma per fortuna che c’era il Gaber” in programma al Cineteatrodi Seriate il 4 aprile 2025 viene spostato al giorno seguente. Pertanto la nuovaè sabato 5 aprile 2025, ore 21. I biglietti acquistati per ladel 4 aprile restano validi. Per le persone già in possesso del biglietto che fossero impossibilitate a partecipare allodel 5 aprile 2025, è possibile richiedere il rimborso fino a sabato 21 dicembre 2024 attraverso la società di ticketing presso cui sono stati acquistati. L’organizzatore ed il teatro si scusano per il disagio creato.Ma per fortuna che c’era il Gaber è il più recente di una serie di tributi cheDix, a partire dal 2004 – anno in cui si tenne il primo Festival Gaber a Viareggio – ha dedicato all’artista milanese del quale è stato convinto ammiratore fin dall’adolescenza.