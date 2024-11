.com - Biden riceve Trump alla Casa Bianca: “Non abbandonare l’Ucraina a Putin”

Dopo la "feroce" campagna elettorale, improvvisamente l'incontro fra il presidente eletto, Donald, e il presidente ancora in carica, Joe. Incontrodopo mesi, anni perfino, di attacchi reciproci senza esclusione di colpi perché ha voluto assicurare il popolo degli Stati Uniti che ci sarà una transizione pacifica. Un gesto in totale contrapposizione con il caos, la violenza e i morti che il tycoon si è lasciato alle spalle dopo la sconfitta nel 2020. Sorridenti e rilassati, i due ex avversari seduti davanti al caminetto acceso dello Studio Ovale si sono scambiati una cordiale stretta di mano e parole gentiliL'articolo: “Non” proviene da Firenze Post.