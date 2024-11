Ilgiorno.it - Bellano, Samuele è scomparso da 11 anni: avviate le pratiche per la morte presunta

(Lecco), 13 novembre 2024 –doveva andare al lavoro, ma al lavoro non è mai arrivato. E non è nemmeno mai ritornato a casa. E' stato inghiottito nel nulla. A distanza di quasi 11dalla sua scomparsa, Michela, la moglie di, ha avviato le procedure per il riconoscimento della. La scomparsaFraquelli, piastrellista che aveva 42, la mattina di sabato 14 dicembre 2013, è uscito di casa con una Citroen Berlingo bianca, l'auto aziendale dell'impresa per la quale lavorava. Ha insistito lui per andare a terminare un lavoro. “È uscito alle 6.30, si è fermato a fare colazione al bar, poi ha preso la macchina per raggiungere il cantiere, a circa 35 chilometri, ma lì non è mai arrivato – il racconto, all'epoca, di Michela -. Quando sono tornata a casa verso le 16 non l'ho trovato.