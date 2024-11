Inter-news.it - Barella: «Fiducia Italia, pronto a tornare! Belgio tra le mie vittime favorite»

Domani torna in campo l’per il match di Nations League contro il. Dopo aver saltato l’ultima convocazione a causa dell’infortunio, Nicolòè entusiasta di potera disposizione di Luciano Spalletti. Le dichiarazioni del calciatore dell’Inter rilasciate sul canale Youtube della FIGC.IL RITORNO – Nicolòa mettersi in gioco con l’, oltre che con l’Inter: «Se mi è mancato l’azzurro? Sicuramente. Ci sono dei compagni con cui sto e lavoro da tanti anni, quindi è come se non me ne fossi mai andato. Qualcuno l’ho sentito, qualcuno ce l’ho come compagno di squadra all’Inter. Sto benissimo, li ringrazio e faccio loro i complimenti per le bellissime partite che hanno fatto quando non c’ero. L’ultima mia convocazione in Nazionale non era stata facile, soprattutto mentalmente, e loro hanno dimostrato di avere grande forza».