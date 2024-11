Oasport.it - Australian Open, e se Sinner affrontasse Kyrgios? L’occasione per rispondere sul campo…

L’annuncio è ufficiale è arrivato in queste ore: Nicktornerà a giocare. L’estroso tennistao ha reso nota la sua ripresa agonistica e lo ritroveremo in campo negli2025. Un biennio complicato per il giocatore originario di Canberra. Problemi al ginocchio e al polso ne hanno ostacolato l’incedere. Sottoposto a un’operazione,ha impiegato non poco tempo per ritrovare le giuste sensazioni.Certo, in vista di quel che sarà, “affascina” gli appassionati un possibile incrocio con Jannik, attuale n.1 del mondo e ormai diventato oggetto di critica costante dell’o. Il motivo è il doppio caso di positività accidentale al Clostebol del pusterese. L’aussie, non appena la notizia è stata pubblicata, ha manifestato sempre forti dubbi rispetto alla vicenda.