Attacco degli Huthi a due cacciatorpedinieri americani nello stretto di Bab al-Mandeb

Martedì sera un presuntoda parte dei ribellidello Yemen ha causato numerose esplosioni nei pressi di due imbarcazioni in navigazione nel Mar Rosso. Le navi non hanno subito danni e non ci sono stati feriti, hanno affermato le autorità. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder ha affermato: «Sulla base delle informazioni che abbiamo la portaerei Lincoln non è stata attaccata», poi Ryder ha confermato che «due imbarcazioni sono state prese di mira con droni e missili e ci saranno conseguenze per questosconsiderato». Gli, sostenuti dall'Iran, non hanno rivendicato immediatamente l', ma questo non è insolito poiché potrebbero trascorrere ore o persino giorni prima che i ribelli si assumano la piena responsabilità di un'azione. L'si inserisce in una campagna che gliportano avanti da mesi, prendendo di mira le rotte marittime lungo un tratto di mare dove ogni anno transitano merci per un valore di circa 1 trilione di dollari.