Atp Finals Torino 2024 | Alcaraz a rischio eliminazione le combinazioni per il suo passaggio del turno

Carlosha interrotto dopo dieci minuti l’allenamento di ieri, e per questo motivo le sue condizioni preoccupano in vista del secondo match del girone Nastase di questo pomeriggio contro Andrej Rublev. La prima riserva, Grigor Dimitrov, si sta preparando in caso del forfait dell’iberico, che quasi sicuramente però proverà in ogni modo ad essere in campo nell’incontro che apre la giornata del singolare alle Atpdi. Il cammino del numero 3 Atp però rimane complicato, dal momento che la sconfitta all’esordio contro Casper Ruud obbligaa due vittorie per passare il.TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALIRISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYLEPER VEDEREIN SEMIFINALEsi qualifica in semifinale se:Per ottenere il pass per le semifinali,deve vincere i prossimi due incontri, quella di oggi contro Rublev e l’ultima contro Alexander Zverev, numero 2 Atp e in palla nelle ultime settimane, come si è visto nel primo match contro il russo.