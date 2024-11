Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals 2024 di Torino, Sinner si qualifica alle semifinali se… Tutte le possibili combinazioni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nonostante nella serata di ieri, 12 novembre, sia arrivata la seconda vittoria in due match per Jannikche ha sconfitto l’americano Taylor Fritz in due set 6-4, 6-4, il numero uno al mondo non è ancora certo della sua partecipazionedelle Atpdi. L’altoatesino non ha potuto celebrare il passaggio del turno a causa del successo di Medvedev su De Minaur (6-2, 6-4). Appuntamento, perciò, rimandato a giovedì 14 novembre quandose la vedrà proprio con il tennista russo.SCHEDA – Come stanno e a cosa puntano gli 8 tennistitiTV – Il calendario e dove vedere il torneo (Sky e Rai)COSA SAPERE – Regolamento, formula e montepremiIl pass per ledipende infatti dal match contro Medvedev: l’italiano ha dunque il destino nelle proprie mani.